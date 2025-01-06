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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Hatayspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 09:05
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Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - İNANMIYORLAR!

Maçı nasıl yorumlamalı ?
Bir gün önce Galatasaray maçındaki hakem kararlarının ardından, kafasında "kazansak ne olur ki" diye sahaya çıkan bir takım var sanki...
Ya da rakip kaleye adeta "yürüye yürüye" gittiğini görerek, pozisyonları üst üste harcayan, "büyük fark olmalıydı" diyeceğimiz bir maçtan 2-1'e sevinen takım mı?
Kalecisinin yere yatmadığı bir maçta, "şimdi yiyecekler bir tane" telaşını yaşatıp, rakibini bu kadar oyuna sokan "kararsız – telaşlı" bir görüntü mü?

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Galibiyeti getiren iki golün sahibi En-Nesyri'nin, kaçırdıkları, değerlendiremedikleri, "nasıl olur" dedirttiği pozisyonları mı?
Ezeli rakibinin taraftarı hakem kararlarıyla kazanılan maçı futbolcularıyla "şenlik havasında" kutlarken, Kadıköy'dekilerin takımı – oyuncuları – rakibi unutup, yönetimle girdiği hesaplaşma mı?
Acayip bir 90 dakikaydı.
Kazanılan maçtan eve dönen taraftarın "mutsuz" olmayı seçtiği sezonun klasiği arasına girecek.

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Mücadeleden vazgeçen taraftar oldu mu, hele hele Fenerbahçe tribünüyse, Mourinho'nun da Ali Koç'un da başı dertte demektir.
Çünkü her rakibe sahada meydan okursun ama kendi taraftarın karşındaysa, hiçbir şansın kalmaz.
Penaltıyı kaçırmasına rağmen Dzeko'nun liderliği olmasa, kaos daha da büyüyecekti.
Bu nedenle başta "Special One" olmak üzere, karşıdan esen rüzgarı arkalarına almak için strateji, öncesinde de taraftarın kendi duygularını yaşayacağı oyunu bulmalılar. Galatasaray'ı "yenilmez" yapan bir organizasyonla, başka türlü savaşamazlar.

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

EMRE BOL - BANA SOOOR!

İlk yarıda 0.06 gol beklentisi olan takımdan gol yemek inanın ayıptır! Yönetimsiz, başkansız, hocasız, çok fazla eksiği olan hatta göğüs reklamı dahi alamayan, sahasında değil uzaklarda maç ve antrenman yapan bir takımdan...
Ya Fenerbahçe tribünlerine ne demeli? Bazı taraftarcıklar, "Ali Koç istifa diyebilmek için" takımın gol yemesini bekliyorlar! Ne yazık...
Ne acınası... Aslında maçın başında çalan rahmetli Ferdi babanın, "Bana sor, mutsuzluğu bana sor" şarkısı Fenerbahçe taraftarının bir özeti!

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Oysa Fenerbahçeli olmak mutluluğun tarifidir. Bizler Fenerbahçe'yi sadece şampiyon olsun diye sevmedik.
Öte yandan...
Fenerbahçe forması sorumluluk almayı gerektirir. Bunu başta Levent Mercan olmak üzere 7 oyuncuya daha söylüyorum. Sizin yaptığınız geri ve yan pasları herkes yapıyor!
Mourinho yine bütün planını sol kanatta Kostiç'in yapacağı ortalarla girilecek pozisyonlar üzerine kurmuş. Aslında bu planın işlediğini söyleyebiliriz. Lakin sağ kanatta Tadiç inanılmaz etkisizdi.

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Merkezden de gerekli destek verilmeyince, Hatayspor gibi ligin zayıf takımlarından birine bile gerekli sayıda pozisyona girilemedi.
Sevgili dostlar; sezon başından bu yana söylediğim bir şey var.
Fenerbahçe oyuncu ve oyun kalitesini 2-3 tık yukarı çıkarmalı diye... Bunun yanında taraftar kalitesini de eski hale getirmeli!
Kulüp siyaseti inanılmaz derecede takıma sirayet ediyor. Mourinho gibi zeki bir adamın sezonun ilk yarısına gelindiğinde bazı şeyleri fark etmesi şart.
Yoksa zor...

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOKTU

Fenerbahçe rakip tanımaksızın plan, proje, futbol aklı, olmadan temposuz ve kötü oynuyor. Bırakın çift santraforu, beş santraforla oynasa nafile. Fenerbahçe, yabancı hakem istemek yerine futbola yabancı olanları göndermeli. Mourinho'nun oynattığı futbol bu olamaz, kazanmasına rağmen taraftarın istediği Fenerbahçe, bu olamaz.

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Yeni ve genç FIFA hakemimiz Oğuzhan Çakır, atletik ve fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Maçın başında Tadic'e kontrolsüz hareketi dolaysıyla Kilama'ya sarı kart göstermeliydi, göstermedi. 55'te Amrabat aynı hareketi Pedro'ya yapınca sarı kartı gösterdi. 37'de Fenerbahçe, 46'da Hatayspor penaltı bekledi devam kararları doğru. Pedro'nun kayarak Fred'e kontrolsüz hareketine hakem sarı gösterdi, kırmızı sınırında bir karttı.

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Osayi'nin kaleci Erce'ye yaptığı hareket faul, tamam ama sarı olmalıydı. Kart göstermedi! Diack'ın Fred'in ayağına kontrolsüz hareketi net sarı kart ama vermedi. Bu tedavi esnasında kümelenmiş oyuncular arasında Aboubakar'ın Fred'e kafa ile bir eylemi var bu pilot çekimde sarı yeterli görünüyor ama futbolda kafa bir nevi silah kullanmak gibi yaralayıcı darbedir kırmızı kart doğru olandır. Sokak kültüründeki kafa ile futbol kültüründeki kafa aynı ölçümlenemez.

Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi

Bu görüntü yetersizliği ile de biz kafa kafaya didişme işe Fred'e o zaman niye sarı çıkmıyor tek taraflı ise ki öyle görünüyor o zaman Aboubakar'a kırmızı çıkmalıydı. Uzatmalarda Szymanski'ye yapılan net penaltı sağ dizi ile Oğuzhan rakibine kontrolsüz eylemde bulunuyor. Hakemin sahada vermesi gereken bir penaltı VAR'dan geldi hakemin puanı düştü.

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