Spor yazarları Fenerbahçe-Hatayspor maçını değerlendirdi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe-Hatayspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)
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Galibiyeti getiren iki golün sahibi En-Nesyri'nin, kaçırdıkları, değerlendiremedikleri, "nasıl olur" dedirttiği pozisyonları mı?
Mücadeleden vazgeçen taraftar oldu mu, hele hele Fenerbahçe tribünüyse, Mourinho'nun da Ali Koç'un da başı dertte demektir.
EMRE BOL - BANA SOOOR!
İlk yarıda 0.06 gol beklentisi olan takımdan gol yemek inanın ayıptır! Yönetimsiz, başkansız, hocasız, çok fazla eksiği olan hatta göğüs reklamı dahi alamayan, sahasında değil uzaklarda maç ve antrenman yapan bir takımdan...
Ya Fenerbahçe tribünlerine ne demeli? Bazı taraftarcıklar, "Ali Koç istifa diyebilmek için" takımın gol yemesini bekliyorlar! Ne yazık...
Ne acınası... Aslında maçın başında çalan rahmetli Ferdi babanın, "Bana sor, mutsuzluğu bana sor" şarkısı Fenerbahçe taraftarının bir özeti!
Oysa Fenerbahçeli olmak mutluluğun tarifidir. Bizler Fenerbahçe'yi sadece şampiyon olsun diye sevmedik.
Öte yandan...
Fenerbahçe forması sorumluluk almayı gerektirir. Bunu başta Levent Mercan olmak üzere 7 oyuncuya daha söylüyorum. Sizin yaptığınız geri ve yan pasları herkes yapıyor!
Mourinho yine bütün planını sol kanatta Kostiç'in yapacağı ortalarla girilecek pozisyonlar üzerine kurmuş. Aslında bu planın işlediğini söyleyebiliriz. Lakin sağ kanatta Tadiç inanılmaz etkisizdi.
Merkezden de gerekli destek verilmeyince, Hatayspor gibi ligin zayıf takımlarından birine bile gerekli sayıda pozisyona girilemedi.
Sevgili dostlar; sezon başından bu yana söylediğim bir şey var.
Fenerbahçe oyuncu ve oyun kalitesini 2-3 tık yukarı çıkarmalı diye... Bunun yanında taraftar kalitesini de eski hale getirmeli!
Kulüp siyaseti inanılmaz derecede takıma sirayet ediyor. Mourinho gibi zeki bir adamın sezonun ilk yarısına gelindiğinde bazı şeyleri fark etmesi şart.
Yoksa zor...
MUSTAFA ÇULCU - STANDARDI YOKTU
Fenerbahçe rakip tanımaksızın plan, proje, futbol aklı, olmadan temposuz ve kötü oynuyor. Bırakın çift santraforu, beş santraforla oynasa nafile. Fenerbahçe, yabancı hakem istemek yerine futbola yabancı olanları göndermeli. Mourinho'nun oynattığı futbol bu olamaz, kazanmasına rağmen taraftarın istediği Fenerbahçe, bu olamaz.
Yeni ve genç FIFA hakemimiz Oğuzhan Çakır, atletik ve fizik yapısıyla dikkat çekiyor. Maçın başında Tadic'e kontrolsüz hareketi dolaysıyla Kilama'ya sarı kart göstermeliydi, göstermedi. 55'te Amrabat aynı hareketi Pedro'ya yapınca sarı kartı gösterdi. 37'de Fenerbahçe, 46'da Hatayspor penaltı bekledi devam kararları doğru. Pedro'nun kayarak Fred'e kontrolsüz hareketine hakem sarı gösterdi, kırmızı sınırında bir karttı.
Osayi'nin kaleci Erce'ye yaptığı hareket faul, tamam ama sarı olmalıydı. Kart göstermedi! Diack'ın Fred'in ayağına kontrolsüz hareketi net sarı kart ama vermedi. Bu tedavi esnasında kümelenmiş oyuncular arasında Aboubakar'ın Fred'e kafa ile bir eylemi var bu pilot çekimde sarı yeterli görünüyor ama futbolda kafa bir nevi silah kullanmak gibi yaralayıcı darbedir kırmızı kart doğru olandır. Sokak kültüründeki kafa ile futbol kültüründeki kafa aynı ölçümlenemez.
Bu görüntü yetersizliği ile de biz kafa kafaya didişme işe Fred'e o zaman niye sarı çıkmıyor tek taraflı ise ki öyle görünüyor o zaman Aboubakar'a kırmızı çıkmalıydı. Uzatmalarda Szymanski'ye yapılan net penaltı sağ dizi ile Oğuzhan rakibine kontrolsüz eylemde bulunuyor. Hakemin sahada vermesi gereken bir penaltı VAR'dan geldi hakemin puanı düştü.
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