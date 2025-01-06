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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, kritik karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 09:11 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 09:11
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) kaydederken, Hatayspor'un tek golü Bilal Boutobba'dan geldi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Fenerbahçe - Hatayspor maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - EN-NESYRI'Yİ GÖNDERMEK BÜYÜK HATA OLUR

Fenerbahçe'nin futbolunu olumlu yönde geliştiremediği dün gece bir kere daha görüldü. Ligin en zayıf iki takımından biri olan rakibi karşısında 90 dakikanın sonuna kadar maçı skor açısından garantiye alamayarak 3 puanı kazandılar.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Ben bekliyordum ki Mourinho arada takımın fizik yönden yetersiz olduğunu ve diri oyunculara ihtiyaç olduğunu düşünür diye. Dünkü ilk 11'e bakıyorum, çift santrfor, solda fizik açıdan 45 dakikalık gücü olan Kostic, sağda başlayıp sonra on numara pozisyonuna geçen, yürüyerek oynayan, zayıf rakip karşısında tek çalım atamayan Tadic.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Orta sahaya bakıyorum Amrabat'ın her geçen gün gücü düşüyor. Fred bu maçta dahi sadece bir kere pozisyona girebildi. Osayi de geliyor geliyor bitiremiyor. İlk yarıda hücumda sadece sol tarafta Kostic'in etkili ortalarını gördük. Sağ taraf çalışmadı, orta sahadan ofansif destek gelmedi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

90 dakikanın en başarılı 2 ismi var. En-Nesyri ve 38'ine gelmiş karakterli profesyonel Dzeko… Zaten taraftar da onun hakkını verdi. Fenerbahçe'nin girdiği gol pozisyonlarının hepsinde En-Nesyri var. 2 gol attı, bir net pozisyonu kötü kullandı, bir kere direğe takıldı, 3 kere de gecenin başarılı ismi Erce'yi geçemedi. Kaçan penaltının da asistini yaptı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi

Eğer yönetim, En-Nesyri'yi bırakırsa çok büyük bir hataya imza atar. Dzeko da zaman zaman orta sahanın içine girip ileriye çok olumlu gollük paslar attı. Kaçırdığı penaltı da aşırı yorgunluğun neticesiydi. Fenerbahçe ile ilgili görüşüm şöyle; eğer Mourinho ağır oyunculardan 11'i kurmaya devam ederse işler kesinlikle iyi gitmez.

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