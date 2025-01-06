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Haberler Fenerbahçe Makine En-Nesyri

Makine En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı dün de şovunu yaptı, 3 puanı getirdi. Hatay karşısında attığı 2 golle takımını zirve yarışında tutmayı başaran En-Nesyri, Süper Lig'de forma giydiği son 3 haftada 5. kez fileleri sarsmayı başardı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Makine En-Nesyri

Fenerbahçe'de dün karmaşık duygular yaşanırken sahada net olan bir isim vardı: Youssef En-Nesyri. Sarı- lacivertli takımın sezon başında rekor bir ücret ödeyerek kadrosuna kattığı Faslı futbolcu, son haftalardaki formuyla büyük beğeni topluyor. Hatay önünde de görevini yapan 27 yaşındaki futbolcu attığı 2 golle takımına 3 puanı getirmeyi başardı. İlk olarak 16. dakikada Dzeko'nun enfes pasında kaleci Erce'yi avlayan Faslı yıldız, durdurulamadı.

TOPLAMDA 8 GOLE ULAŞTI

İlk devrenin son anlarında Hatay savunmasında yaşanan karambolü iyi değerlendiren En-Nesyri, kariyerinin en kolay gollerinden birisini boş kaleye bırakmayı başardı. Takımına 2-1'lik skorla galibiyeti getiren golcü oyuncu, ligde forma giydiği son 3 karşılaşmada ise 5. kez fileleri havalandırarak formda olduğunu gösterdi. Süper Lig'deki toplam gol sayısını da 8'e yükselten En-Nesyri, krallık yarışında Ahmed Kutucu ve Romulo gibi isimleri yakalamayı başardı.

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