Hata yapmadı

Fenerbahçe Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasının kapanış maçında dün Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadı'ndaki mücadelede herkes farklı bir galibiyet bekliyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Çok zorlanan, dünyaları kaçıran, sarı-lacivertliler, güçlükle maçı 2-1 kazandı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Lider Galatasaray'ın bu maç öncesinde 11 puan gerisinde olan Fenerbahçe, bu galibiyetle farkı yeniden 8'e düşürdü ve adeta 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi.

DÜNYALARI KAÇIRDI

Maça etkili başlayamasa da Fenerbahçe, Nesyri ve Kostic'le iki net fırsattan yararlanamadı. Ardından Faslı oyuncu, Edin Dzeko'nun pasında ağları sarstı ve sarı-lacivertlilerin 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Fenerbahçe farkı ararken, 33'te bir anda topu kalesinde gördü. Hatay, Boutobba'nın sayısıyla beraberliği yakaladı. 45+5'te En-Nesyri bir kez daha sahneye çıktı. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin yıldızları gol kaçırma rekoru kırdı. Maç ilk yarıda atılan gollerle 2-1 sona erdi.

Levent Mercan ilk kez 11'de

F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Levent Mercan, ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Daha önce, Çaykur Rizespor ve Kayserispor müsabakalarında sonradan oyuna giren Levent, dünkü karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok şans yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan. Her zaman hazır olmaya çılışıyorum."

Kaptan'dan resital

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında gollerini En-Nesyri attı ama takımın tartışmasız en iyi ismi kaptan Edin Dzeko'ydu... Faslı yıldızın attığı ilk golün pasını veren Dzeko, bu asistin yanı sıra saha içindeki performansıyla da parmak ısırttı. Muhteşem bir şekilde takımı yönlendiren kaptana taraftarlar da uzun süre tezahürat yaptı. Dzeko, 90+6'da ise kazanılan penaltıyı değerlendiremedi ve topu üstten dışarı gönderdi. Bu sezon ligde ikinci asistini yapan Dzeko'nun 9 da golü var.

MERT 6 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 6 maç sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 44 gün sonra formasına kavuştu.

Depremzede çocuklar ağırlandı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Çocuklar için Hayallerimiz BİR' projesi kapsamında 6 Şubat deprem felaketinin yaşandığı illerden biri olan Hatay'da yaşayan 16 bursiyer çocuk ve ailelerini, Hatayspor ile oynanan maçta tribünlerde ağırladı. İki takımın futbolcuları ile birlikte sahaya çıkan çocuklar, seremonide yer aldı.

Yönetim istifa

Sezon boyunca tribünleri hınca hınç dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, Hatayspor karşılaşmasına pek ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar dikkati çekerken, müsabakayı yaklaşık 30 bin taraftar takip etti. Karşılaşma başladığı anda takıma destek veren futbolseverler, Hatayspor'un attığı golden sonra ise başkan Ali Koç ve yönetime tepki göstererek, "Yönetim istifa" tezahüratlarını yaptı. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golden sonra da 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Liva ve Oğuz yok

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın kadroda yer almadı. Sakatlık sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Livakovic ile Oğuz'u teknik direktör Jose Mourinho'nun riske etmek istemediği ve bu nedenle maç kadrosuna dahil etmediği öğrenildi.