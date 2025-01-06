Fark gerçek değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma bitiminde sinirlendi. Puan farkı hakkındaki soruya sert çıkan Portekizli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Bu toksik ligi biliyoruz. Rakipler de bunu biliyor. Bize ve başka rakiplere karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Son 2 maçta 5 kırmızı kart olması gerekiyordu. Ancak durum bu. Neden gerçeği saklıyorsunuz. Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar! Neden korkuyorsunuz. Puan farkı oynanan futboldan kaynaklı mı? Gerçeği konuşun. Bana sormayın. İyi oynadık. Çok fazla pozisyon ürettik. Hepsi net pozisyonlardı. Maçın 2-1'i bitmesi bizim için garip oldu. 8 gol atabileceğimiz bir maçtı."