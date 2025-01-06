Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçının kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Fransız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hatayspor'un Bilal Boutobba ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, Hatayspor ile oynanan mücadelenin kadrosunda yer almadı.
Fransız futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldığı ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddia edilmişti.
NTV Spor'da yer alan haberde, Saint-Maximin ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadı belirtildi.
"AYRILIK HABERLERİ SAÇMALIK"
Konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.
27 yaşındaki kanat oyuncusunun ağrıları sebebiyle Hatayspor maçının kadrosunda yer almadığı öğrenildi.
Allan Saint-Maximin bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta forma giydi.
Fransız yıldız, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
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