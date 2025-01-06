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Haberler Fenerbahçe Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçının kadrosunda yer almayan Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilmişti. Fransız futbolcunun sarı-lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 14:31
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Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 2025'e galibiyetle giriş yaptı.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Faslı forvet Youssef En-Nesyri kaydetti.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Hatayspor'un Bilal Boutobba ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin, Hatayspor ile oynanan mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

Fransız futbolcunun sarı-lacivertli takımdan ayrılma kararı aldığı ve bu nedenle kadroya alınmadığı iddia edilmişti.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

NTV Spor'da yer alan haberde, Saint-Maximin ile ilgili çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadı belirtildi.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

"AYRILIK HABERLERİ SAÇMALIK"

Konuyla ilgili, "Ayrılık haberleri saçmalık. Hafif bir ağrısı var. Kısa sürede dönecek." açıklaması yapıldı.

Allan-Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi

27 yaşındaki kanat oyuncusunun ağrıları sebebiyle Hatayspor maçının kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

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