Talisca'da geri sayım

Bir yandan Hatay maçına odaklanan Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalısmaları hız kesmeden devam ediyor. Önceligini bir dönem ülkemizde Besiktas forması da giyen Anderson Talisca'ya veren sarı-lacivertliler mutlu sona artık her zaman oldugundan çok daha yakın. Oyuncu ve kulübü Al-Nassr ile daha önce her konuda anlasmaya varan F.Bahçe yönetimi beklemeye geçti. Bunun sebebi ise Al-Nassr ile Talisca arasında bu hafta yapılacak olan son görüsme. Brezilyalı yıldızın maasının bir kısmını Suudi kulübü karsılayacagı için taraflar son detaylar üzerinde görüsecek ve bir aksilik olmazsa Sambacı, Türkiye'ye dogru yola çıkacak. Taraftarların heyecanla bekledigi 30 yasındaki futbolcunun bu hafta çubuklu formayı giymesi bekleniyor.