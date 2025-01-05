Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile Kadıköy'de karşılaştı.

2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada golleri dakika 16 ve dakika 45+5'te En-Nesyri kaydetti.