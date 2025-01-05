Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasary ise evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve farkı 11'e çıkardı. Hatayspor'u evinde 2-1 yenen Fenerbahçe ise puan farkını 8'e indirerek şampiyonluk yarışından kopmadı. İşte güncel puan durumu... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ
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19- ADANA DEMİRSPOR: 5
18- HATAYSPOR: 9
17- BODRUM FK: 15
16- KAYSERİSPOR: 16
15- SİVASSPOR: 19
14- TRABZONSPOR: 19
13- KONYASPOR: 20
12- ANTALYASPOR: 21
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 21
10- ALANYASPOR: 21
9- KASIMPAŞA: 21
8- GAZİANTEP FK: 22
7- BAŞAKŞEHİR: 26
6- BEŞİKTAŞ: 27
5- GÖZTEPE: 28
4- EYÜPSPOR: 30
3- SAMSUNSPOR: 33
2- FENERBAHÇE: 39
1- GALATASARAY: 47
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