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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor. Lider Galatasary ise evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve farkı 11'e çıkardı. Hatayspor'u evinde 2-1 yenen Fenerbahçe ise puan farkını 8'e indirerek şampiyonluk yarışından kopmadı. İşte güncel puan durumu... | SON DAKİKA FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 21:36
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Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile Kadıköy'de karşılaştı.

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

2-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşmada golleri dakika 16 ve dakika 45+5'te En-Nesyri kaydetti.

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

Bu sonuç ile birlikte Fenerbahçe puan farkını tekrar 8'e indirdi ve zirve takibini sürdürdü. İşte güncel puan durumu...

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

19- ADANA DEMİRSPOR: 5

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

18- HATAYSPOR: 9

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

17- BODRUM FK: 15

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

16- KAYSERİSPOR: 16

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

15- SİVASSPOR: 19

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

14- TRABZONSPOR: 19

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

13- KONYASPOR: 20

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

12- ANTALYASPOR: 21

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

11- ÇAYKUR RİZESPOR: 21

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

10- ALANYASPOR: 21

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

9- KASIMPAŞA: 21

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

8- GAZİANTEP FK: 22

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

7- BAŞAKŞEHİR: 26

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

6- BEŞİKTAŞ: 27

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

5- GÖZTEPE: 28

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

4- EYÜPSPOR: 30

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

3- SAMSUNSPOR: 33

Fenerbahçe zirve takibinde! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2024/25 sezonu 18. hafta)

2- FENERBAHÇE: 39

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