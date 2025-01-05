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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe takipte

Fenerbahçe takipte

Süper Lig’in ikinci yarısını bugün Hatay’ı konuk edeceği karşılaşma ile açacak olan Kanarya’da tek hedef kazanıp zirve takibini sürdürmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe takipte

Ligin ilk yarısında ezeli rakibi G.Saray'ın gerisinde kalan ve isini zora sokan F.Bahçe, ikinci yarıda isi daha sıkı tutmak istiyor. Bugün Hatay'ı konuk etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler kazanarak zirve mücadelesindeki iddiasını sürmek amacında. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 5 puan kaybı yaşayan Jose Mourinho ve öğrencilerinin artık puan kaybına tahammülü yok.

Rakibiyle Süper Lig'de karsı karsıya geldigi son 7 karsılasmadan da sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, seyircisi önünde serisini sürdürmeye çalısacak. Bugün Oguzhan Çakır'ın düdük çalacagı karsılasma 19.00'da baslayacak.

2 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de kritik Hatay mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sofyan Amrabat ve Samet Akaydın, bugün kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecekler. Teknik Direktör Jose Mourinho oyuncularından karsılasma öncesinde daha dikkatli olmalarını istedi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Oğuz, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kamil, Oğuzhan, Kerem, Cemali, Boutobbo, Abdülkadir, Diack, Massanga, Pedro, Aboubakar

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