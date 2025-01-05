FENERBAHÇE - HATAYSPOR MUHTEME 11 | Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, mücadele Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, Eyüpspor karşısında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Galatasaray'ın Göztepe maçında 3 puan almasının ardından puan farkı 11'e çıkarken, 36 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, moral arıyor. Adana Demirspor maçında 3-1 kaybeden Hatayspor ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. 16 hafta sonunda 9 puan toplayabilen bordo-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak kümede kalma mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Hatayspor maçına hazırlanan Fenerbahçe'de maça çıkması beklenen muhtemel 11 şöyle:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Tadic, Amrabat, Fred, Saint Maximin, En Nesyri, Dzeko.

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Fenerbahçe - Hatayspor maçında golcülerin sahne alması bekleniyor. Süper Lig'de gol krallığı listesinde yer alan Edin Dzeko ile son haftaların golcü oyuncusu En-Nesyri'nin ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Güçlü rakibi karşısında gol arayacak Hatayspor'da Vincent Aboubakar'ın forma giyeceği tahmin ediliyor.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Son 3 lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, puan kayıplarına son vermek istiyor. Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Hatayspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibini etkili oyunla yenmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KADRODA YOK

Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 4 ismin kadroda olması beklenmiyor. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları devam eden Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Samet Akaydin ve İsmail Yüksek'in Süper Lig maçında şans bulması beklenmiyor.

Sakatlığı yeni iyileşen Oğuz Aydın'ın da oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Hatayspor maçı öncesi Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin'ın 3 sarı kartı bulunuyor. Akaydin'ın sakatlığı sebebiyle bordo-beyazlılar karşısında forma giymesi beklenmezken, Amrabat'ın ilk 11'de şans bulacağı tahmin ediliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçta Faslı oyuncu kart görmesi durumunda, 19. haftada oynanacak Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartla Fernandes, Görkem, Calvo ve Recep Burak Yılmaz cezalı duruma düşerken, Cengiz Demir'de direkt kırmızı kart gördü. Sakat oyuncuların Fenerbahçe karşısında forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde netleşecek.

RIZA ÇALIMBAY İLE YOLLAR AYRILDI

Süper Lig'de bu sezon zor zamanlar geçiren Hatayspor'da Adana Demirspor maçında alınan 3-1'lik mağlubiyet şok etkisi oluşturdu. Kümede kalma yolunda ağır yara alan bordo-mavililer, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe maçına Sportif Direktör Yılmaz Bal ile hazırlanan deplasman takımı, mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Hatayspor, 9. randevularına hazırlanıyor. Daha önce oynanan 8 maçta Fenerbahçe yenilgi yüzü görmezken, 7 maçta kazanan taraf oldu. 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle tamamlandı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI FENERBAHÇE

Süper Lig'de oynadı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başaran Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde başarılı bir savunma örneği gösteren sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 15 gol yedi.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR OLDU

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak lig maçının hakemi belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.