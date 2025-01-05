Fenerbahçe-Hatayspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede her iki takım da 3 puan için sahaya çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 17. hafta maçında Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Göztepe karşısında kazanan Galatasaray ile 11 puana çıkan farkı bir an önce kapatmak isteyen Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor'da kart cezalıları ve sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Adana Demirspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran bordo-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında moral arıyor.

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MAÇIN İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Yiğit Ali, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Diack, Rui, Bilal, Funsho, Aboubakar

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

"YÖNETİM İSTİFA"

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

NESYRI DİREĞE TAKILDI

Maçın 5. dakikasında En-Nesyri'nin şutu direkten direkten auta gitti. Bu sezon 10 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu alanda ligde ilk sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE EN-NESYRI İLE ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe 17. dakikada En-Nesyri'nin attığı golle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol En-Nesyri'nin Fenerbahçe formasıyla attığı 10. gol oldu. Faslı yıldız Süper Lig'de son 3 maçta 4 gol attı.

ERCE'DEN MÜTHİŞ KURTARIŞ

Maçın 23. dakikasında Filip Kostic'in altıpas içerisinden yaptığı vuruşu, Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler müthiş bir refleksle kurtardı.