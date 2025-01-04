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Haberler Fenerbahçe Talisca bekleniyor

Talisca bekleniyor

Fenerbahçe, Anderson Talisca için artık geri sayıma geçti. Sambacının önümüzdeki hafta içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Talisca bekleniyor

GÖZLER MENAJERİNDE

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı bekliyor... Brezilyalı yıldızla ve Al-Nassr'la her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, artık transfer için geri sayıma geçti. Sambacı da geçtiğimiz günlerde Suudi medyasına yaptığı açıklamada; "Fenerbahçe'yle anlaştım. Yakında Türkiye'ye gidip idmanlara başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncunun menajeri Al-Nassr'la olan işleri birkaç gün içinde tamamlayacak.

UÇUŞ PLANI HAZIRLANIYOR

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Talisca için uçuş planı hazırlanacak. Brezilyalı 10 numaranın önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Yarım sezonluğuna Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyecek olan 30 yaşındaki yıldızın sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Talisca'nın maaşının büyük kısmı sponsorlar tarafından karşılanacak.

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