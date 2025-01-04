FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kurmaylar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Osayi Samuel için Premier Lig ekibiyle masaya oturdu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:28
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Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı.
Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor.
8 milyon Euro değerindeki 27 yaşındaki futbolcu, Sarı-Laciverliler'de bu sezon 18 maçta 1 asist yaptı.
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