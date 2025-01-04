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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli kurmaylar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Osayi Samuel için Premier Lig ekibiyle masaya oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:27 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Takvim'de yer alan habere göre; Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Osayi Samuel transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibiyle masaya oturuldu

Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor.

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