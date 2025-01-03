TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sakatlık problemleri yaşayan sarı-lacivertliler, takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Kanarya için son olarak bu doğrultuda sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübüyle pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşayan Fenerbahçe, muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor.
Son olarak sarı-lacivertli ekip için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.
İŞTE O İSİM!
Becao ve Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-lacivertliler, Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçti.
PAZARLIKLAR BAŞLADI
Yönetimin, 26 yaşındaki Avusturyalı stoper için Fransız kulübüyle pazarlıklara başladığı öğrenildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Kevin Danso'nun, kulübü Lens ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Avusturyalı futbolcu, yeni sezonda Lens formasıyla 12 maçta forma giydi.
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