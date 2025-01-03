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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sakatlık problemleri yaşayan sarı-lacivertliler, takıma muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor. Kanarya için son olarak bu doğrultuda sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübüyle pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 09:19
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Trendyol Süper Lig'e verilen bir haftalık aranın ardından Fenerbahçe, 18. haftada Kadıköy'de Hatayspor'u ağırlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Sarı-lacivertliler ligin 2. yarısında kayıp yaşamadan lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı eritmek ve şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Öte yandan ara transfer dönemine kısa bir zaman kala Kanarya'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Sezon başından bu yana savunma bölgesinde sakatlık problemleri sebebiyle sorun yaşayan Fenerbahçe, muhakkak bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Son olarak sarı-lacivertli ekip için transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

İŞTE O İSİM!

Becao ve Oosterwolde'nin uzun sürecek sakatlıkları sonrası stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Sarı-lacivertliler, Lens forması giyen Kevin Danso için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Yönetimin, 26 yaşındaki Avusturyalı stoper için Fransız kulübüyle pazarlıklara başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe o stoperi yakın takipte! Kulübüyle pazarlıklar başladı

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Kevin Danso'nun, kulübü Lens ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

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