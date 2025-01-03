Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son zamanlarda gündeminde yer alan Jaden Philogene için Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Sarı-lacivertlilerin Philogene hamlesi Ada basınında da gündem olurken, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.
"POTANSİYELİ VAR"
Tecrübeli çalıştırıcı, 22 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna ilişkin, "Jaden Philogene'in potansiyeli var. Bizimle birlikte olduğu 6 ayda bunu gösteremedi. Manchester United, Bayern Münih gibi önemli maçlarda oynadı.
"BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR"
"Onun potansiyeline inanıyorum. Belki kiralık gidip gelmek onun için iyi olabilir. Birçok kulüp ilgileniyor çünkü büyük bir potansiyele sahip."
"ONU BIRAKMAK İSTEMİYORUM AMA..."
"Menajer olarak ona inanıyorum ve bırakmak istemiyorum ama farklı opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için cumartesi günkü maçta oynayamayacak."
"OCAKTA AYRILMASI ONUN İÇİN İYİ OLABİLİR"
"Onunla her konuştuğumda sabırlı ve gelişime açık olması gerektiğini söylüyorum. Ocak ayında ayrılması onun için iyi olabilir."
Jaden Philogene bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 15 maçta 535 dakika süre aldı.
İngiliz kanat oyuncusu, skor katkısı üretemedi.
Philogene'nin Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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