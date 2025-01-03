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Haberler Fenerbahçe Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son zamanlarda gündeminde yer alan Jaden Philogene için Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 20:02
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Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

İlk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca için gün sayan sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı isimlerden biri de Aston Villa forması giyen Jaden Philogene oldu.

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

Fenerbahçe, İngiliz oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

Sarı-lacivertlilerin Philogene hamlesi Ada basınında da gündem olurken, Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

"POTANSİYELİ VAR"

Tecrübeli çalıştırıcı, 22 yaşındaki futbolcunun transfer durumuna ilişkin, "Jaden Philogene'in potansiyeli var. Bizimle birlikte olduğu 6 ayda bunu gösteremedi. Manchester United, Bayern Münih gibi önemli maçlarda oynadı.

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

"BİRÇOK KULÜP İLGİLENİYOR"

"Onun potansiyeline inanıyorum. Belki kiralık gidip gelmek onun için iyi olabilir. Birçok kulüp ilgileniyor çünkü büyük bir potansiyele sahip."

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

"ONU BIRAKMAK İSTEMİYORUM AMA..."

"Menajer olarak ona inanıyorum ve bırakmak istemiyorum ama farklı opsiyonlar hakkında konuştuk. Sakat olduğu için cumartesi günkü maçta oynayamayacak."

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

"OCAKTA AYRILMASI ONUN İÇİN İYİ OLABİLİR"

"Onunla her konuştuğumda sabırlı ve gelişime açık olması gerektiğini söylüyorum. Ocak ayında ayrılması onun için iyi olabilir."

Jaden Philogene Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Hocasından flaş açıklama geldi!

Jaden Philogene bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 15 maçta 535 dakika süre aldı.

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