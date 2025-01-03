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İşi yokuşa sürüyor
Arap medyası, Al- Nassr'ın Youssef En- Nesyri için Fenerbahçe'yle görüşmelerine devam ettiğini ancak sarı-lacivertlilerin transfer sürecini zorlaştırdığını yazdı. Haberde; "Nesyri, Al-Nassr'ın ana hedeflerinden biri ancak Fenerbahçe, zorlu koşullar yaratıyor. Müzakerelerin ocak ayında karara bağlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
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