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Haberler Fenerbahçe İşi yokuşa sürüyor

İşi yokuşa sürüyor

Arap medyası, Al- Nassr'ın Youssef En- Nesyri için Fenerbahçe'yle görüşmelerine devam ettiğini ancak sarı-lacivertlilerin transfer sürecini zorlaştırdığını yazdı. Haberde; "Nesyri, Al-Nassr'ın ana hedeflerinden biri ancak Fenerbahçe, zorlu koşullar yaratıyor. Müzakerelerin ocak ayında karara bağlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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İşi yokuşa sürüyor
Arap medyası, Al- Nassr'ın Youssef En- Nesyri için Fenerbahçe'yle görüşmelerine devam ettiğini ancak sarı-lacivertlilerin transfer sürecini zorlaştırdığını yazdı. Haberde; "Nesyri, Al-Nassr'ın ana hedeflerinden biri ancak Fenerbahçe, zorlu koşullar yaratıyor. Müzakerelerin ocak ayında karara bağlanması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
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