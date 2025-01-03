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Haberler Fenerbahçe Hatay'a yer yok

Hatay'a yer yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, Çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Hatay'a yer yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. İdman, Çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da bu idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İlk yarıda bazı maçlarda istemedikleri sonuçları aldıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, sezonun ikinci yarısına ise galibiyetle başlamaları gerektiğini vurguladı. Beşiktaş'ın Adana Demir karşısındaki sürpriz yenilgisini hatırlatan Jose'nin, "Hatayspor'un durumu sizi yanıltmasın. Rakibi hafife almayın. Bu maçta hata istemiyorum" dediği öğrenildi.

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