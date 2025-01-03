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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'nin transferi gündeme gelmişti. Haziran ayında Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, oyuncuya sunmayı planladığı teklifin detayları belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:46 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:48
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Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Sarı lacivertliler ara transfer döneminin yanı sıra sezon sonu için de planlamalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Bu doğrultuda Kanarya, Premier Lig takımlarından Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne'yi gündemine almıştı.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Yönetimin haziran ayında kontratı bitecek 33 yıldızı yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

İngiliz basınında yer alan habere göre ise De Bruyne transferine dair yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Sarı lacivertlilerin, Belçikalı oyuncuya teklif edeceği ücret belli oldu.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

HAFTALIK ÖDENECEK RAKAM AÇIKLANDI!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Cityxtra.co'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Kevin De Bruyne'ye vergiler düştükten sona haftalık en az 250.000 sterlinlik sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Belçikalı yıldızın şu ana kadar yaşadığı sakatlık ve hastalık nedeniyle Manchester City'ye olan katkısının azaldığına dikkat çekildi.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

İngiliz devinin, De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde 'takımda kal' demeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Tüm yeteneklerine rağmen Manchester City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Öte yandan başarılı orta sahanın ocak ayı itibariyle istediği takımla transfer görüşmesi yapabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

De Bruyne için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD'den de ilgi olduğu yazıldı.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

De Bruyne'nin şu anda geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı ve Manchester City ile görüşmelerin zamanla gerçekleşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

KASIM AYINDA KONUŞMUŞTU!

Bunun yanı sıra Kevin De Bruyne kasım ayı sonunda yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

Tecrübeli futbolcu, "Sorular gelecek, ancak konuşacak bir şey yok"

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

"Görüşmeler olacak, eğer görüşme olmazsa benim son yılım olacak"

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

"Bu yüzden bilmiyorum, dürüst olmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

"İnsanlar bunun hakkında konuşabilir veya yazabilir, bunu etkileyemem"

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

"Sadece iyi futbol oynamak istiyorum, geleceğin ne getireceğini göreceğiz demişti.

Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!

De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla toplam 17 karşılaşmada görev aldı.

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