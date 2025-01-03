Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme planlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'nin transferi gündeme gelmişti. Haziran ayında Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, oyuncuya sunmayı planladığı teklifin detayları belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:46 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:48
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Yönetimin haziran ayında kontratı bitecek 33 yıldızı yeni sezonda kadrosuna katmayı planladığı ifade edilmişti.
İngiliz basınında yer alan habere göre ise De Bruyne transferine dair yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin, Belçikalı oyuncuya teklif edeceği ücret belli oldu.
İşte ayrıntılar...
HAFTALIK ÖDENECEK RAKAM AÇIKLANDI!
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Cityxtra.co'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe'nin, Kevin De Bruyne'ye vergiler düştükten sona haftalık en az 250.000 sterlinlik sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.
Belçikalı yıldızın şu ana kadar yaşadığı sakatlık ve hastalık nedeniyle Manchester City'ye olan katkısının azaldığına dikkat çekildi.
İngiliz devinin, De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde 'takımda kal' demeyeceği aktarıldı.
Tüm yeteneklerine rağmen Manchester City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.
Öte yandan başarılı orta sahanın ocak ayı itibariyle istediği takımla transfer görüşmesi yapabileceği kaydedildi.
De Bruyne için Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve ABD'den de ilgi olduğu yazıldı.
De Bruyne'nin şu anda geleceği hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı ve Manchester City ile görüşmelerin zamanla gerçekleşeceği öğrenildi.
KASIM AYINDA KONUŞMUŞTU!
Bunun yanı sıra Kevin De Bruyne kasım ayı sonunda yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.
Tecrübeli futbolcu, "Sorular gelecek, ancak konuşacak bir şey yok"
"Görüşmeler olacak, eğer görüşme olmazsa benim son yılım olacak"
"Bu yüzden bilmiyorum, dürüst olmaya çalışıyorum"
"İnsanlar bunun hakkında konuşabilir veya yazabilir, bunu etkileyemem"
"Sadece iyi futbol oynamak istiyorum, geleceğin ne getireceğini göreceğiz demişti.
BU SEZON 17 MAÇA ÇIKTI!
De Bruyne bu sezon Manchester City formasıyla toplam 17 karşılaşmada görev aldı.
Deneyimli orta saha bu maçlarda 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Ülke milli takımında 107 müsabakada görev alan De Bruyne, 30 gol attı.
1.81 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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