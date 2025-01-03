Fenerbahçe'nin Kevin De Bruyne için transfer planı: Teklif detayları ortaya çıktı!

İngiliz devinin, De Bruyne'ye ilerleyen maçlarda kendisini daha fazla kanıtlayamaması halinde 'takımda kal' demeyeceği aktarıldı.

Tüm yeteneklerine rağmen Manchester City'nin şu ana kadar Kevin De Bruyne ile yeni kontrat görüşmesi yapmadığı vurgulandı.