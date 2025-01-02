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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin ilgilendiği o yıldıza Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 09:13
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine kısa bir zaman kala çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

Sarı-lacivertliler ligin ikinci yarısına kadrosunu güçlendirerek girmek ve yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

Kanarya'ya son olarak Fransa'dan transferde üzen bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

DAVID ELDEN KAÇIYOR

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe de istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu

MOURINHO'NUN İLK ADAYIYDI

Hatta Jonathan David, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri'nin satılması halinde Jose Mourinho'nun ileri uç için istediği ilk isimdi.

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