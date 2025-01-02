TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o yıldızdan kötü haber! Guardiola da talip oldu
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin ilgilendiği o yıldıza Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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DAVID ELDEN KAÇIYOR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de transfer listesine girdi.
Lille'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı oyuncuyu Fenerbahçe de istiyordu.
MOURINHO'NUN İLK ADAYIYDI
Hatta Jonathan David, sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri'nin satılması halinde Jose Mourinho'nun ileri uç için istediği ilk isimdi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Jonathan David, yeni sezonda Fransız ekibiyle 26 maça çıkarken 17 gol 5 asistlik performans sergiledi.
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