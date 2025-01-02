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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

Fenerbahçe'de şok bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 12:42
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

İtalyan devi Milan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Paulo Fonseca'yla yollarını ayırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

Yerine ise bir diğer Portekizli Sergio Conceicao'yu getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

Ancak asıl bomba ise sonradan ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

Milan'ın Üst Yönetiminde Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

Jose'nin bu görüşmede Zlatan'a "Milan'ı çalıştırmaktan gurur duyarım"

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

"Ancak Fenerbahçe'yle sözleşme var ve ben sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak istiyorum" cevabını verdiği bu nedenle de İsveçli futbol adamının rotayı Conceicao'ya çevirdiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Jose Mourinho, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna; "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" yanıtını vermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

YENİ YILA ANALİZLE GİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...

Yılbaşı için paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Mutlu yıllar" ifadeleriyle birlikte Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçını izlediği bir video paylaştı.

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