TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de hayrete düşüren Mourinho gerçeği! Meğer Zlatan Ibrahimovic...
Fenerbahçe'de şok bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak üzere olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Milan'ın Üst Yönetiminde Kıdemli Danışmanı olarak görev yapan Zlatan İbrahimovic'in Fonseca'nın yerine Jose Mourinho'yu önerdiği belirtildi.
Jose'nin bu görüşmede Zlatan'a "Milan'ı çalıştırmaktan gurur duyarım"
"Ancak Fenerbahçe'yle sözleşme var ve ben sezonu Fenerbahçe'de tamamlamak istiyorum" cevabını verdiği bu nedenle de İsveçli futbol adamının rotayı Conceicao'ya çevirdiği vurgulandı.
YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI
Jose Mourinho, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a verdiği röportajda, "Yeniden İtalya'ya dönmek ister misin?" sorusuna; "Elbette, bir gün yeniden İtalya'da takım çalıştırmak istiyorum" yanıtını vermişti.
YENİ YILA ANALİZLE GİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Hatayspor maçına hazırlanıyor.
Yılbaşı için paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Mutlu yıllar" ifadeleriyle birlikte Hatayspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçını izlediği bir video paylaştı.
Mourinho'un bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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