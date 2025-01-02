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Haberler Fenerbahçe Philogene harekatı

Philogene harekatı

Aston Villa’da fazla forma şansı bulamayan Jaden Philogene için çalışma başlatılıyor. Ilıcalı, bu transfer için bizzat devreye girdi. Oyuncunun da yarım sezonluğuna Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak olduğu belirtildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Philogene harekatı

Şampiyonluk için gemileri yakan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Her geçen gün yeni bir isim de listeye giriyor. Son günlerde ise bu transfer listesine giren son isim; Jaden Philogene... Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sezon başında geri dönen İngiliz oyuncu, istediği süreyi alamıyor. Menajer Unai Emery'le de sorun yaşayan Philogene'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

ALİ KOÇ'U VE JOSE'Yİ İKNA ETTİ

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer için devreye girdi. Oyuncuyu kendi kulübü olan Hull City'den tanıyan Ilıcalı'nın "Bu bizim için fırsat transferi olur" diyerek başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna ettiği öğrenildi. Bu transferi bizzat kendisi bitirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın İngiltere'ye gideceği ve hem Jaden Philogene'la hem de Aston Villa'yla masaya oturacağı öğrenildi.

16 MİLYON EURO ÖDENDİ

Futbola Aston Villa altyapısında başlayan Jaden Philogene, 2023 Eylül'ünde Hull City'ye 5.8 milyon euroya satıldı. Ancak burada gösterdiği performans sonrasında 22 yaşındaki futbolcu 1 sezon sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri döndü.

535 DAKİKA

Philogene, bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta Aston Villa formasıyla toplamda 15 maça çıktı. 22 yaşındaki oyuncu, bu 15 karşılaşmada ise sadece 535 dakika süre alabildi. Philogene'un gol veya asist katkısı yok.

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