Fenerbahçe'ye İsveçli stoper! Teklif hazırlanıyor

Kırmızı Şeytanlar ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek deneyimli futbolcunun az süre almasından dolayı takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Bu sezon 9 maçta 339 dakika sahada kalabilen Lindelöf skor katkısında bulunamazken 1 sarı kart gördü.



