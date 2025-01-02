FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...
Son dakika spor haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir süredir gündem olan yıldız isim için Mourinho onay verdi. Bu gelişme sonrası yönetim harekete geçti. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Fotomaç'ta yer alan habere göre menajer Unai Emery'le de sorun yaşayan Philogene'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
ALİ KOÇ'U VE JOSE'Yİ İKNA ETTİ
Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer için devreye girdi.
Oyuncuyu kendi kulübü olan Hull City'den tanıyan Ilıcalı'nın "Bu bizim için fırsat transferi olur" diyerek başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna ettiği öğrenildi.
Bu transferi bizzat kendisi bitirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın İngiltere'ye gideceği ve hem Jaden Philogene'la hem de Aston Villa'yla masaya oturacağı öğrenildi.
16 MİLYON EURO ÖDENDİ
Futbola Aston Villa altyapısında başlayan Jaden Philogene, 2023 Eylül'ünde Hull City'ye 5.8 milyon euroya satıldı.
Ancak burada gösterdiği performans sonrasında 22 yaşındaki futbolcu 1 sezon sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri döndü.
535 DAKİKA
Philogene, bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve EFL Cup'ta Aston Villa formasıyla toplamda 15 maça çıktı.
22 yaşındaki oyuncu, bu 15 karşılaşmada ise sadece 535 dakika süre alabildi. Philogene'un gol veya asist katkısı yok.
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