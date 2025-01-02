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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Son dakika spor haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir süredir gündem olan yıldız isim için Mourinho onay verdi. Bu gelişme sonrası yönetim harekete geçti. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Şampiyonluk için gemileri yakan Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Her geçen gün yeni bir isim de listeye giriyor. Son günlerde ise bu transfer listesine giren son isim; Jaden Philogene...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sezon başında geri dönen İngiliz oyuncu, istediği süreyi alamıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Fotomaç'ta yer alan habere göre menajer Unai Emery'le de sorun yaşayan Philogene'un takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

ALİ KOÇ'U VE JOSE'Yİ İKNA ETTİ

Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer için devreye girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Oyuncuyu kendi kulübü olan Hull City'den tanıyan Ilıcalı'nın "Bu bizim için fırsat transferi olur" diyerek başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Bu transferi bizzat kendisi bitirmek isteyen Acun Ilıcalı'nın İngiltere'ye gideceği ve hem Jaden Philogene'la hem de Aston Villa'yla masaya oturacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

16 MİLYON EURO ÖDENDİ

Futbola Aston Villa altyapısında başlayan Jaden Philogene, 2023 Eylül'ünde Hull City'ye 5.8 milyon euroya satıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

Ancak burada gösterdiği performans sonrasında 22 yaşındaki futbolcu 1 sezon sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri döndü.

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