FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho ikna oldu! Yönetim Ada'ya gidiyor...

ALİ KOÇ'U VE JOSE'Yİ İKNA ETTİ Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı transfer için devreye girdi.

Oyuncuyu kendi kulübü olan Hull City'den tanıyan Ilıcalı'nın "Bu bizim için fırsat transferi olur" diyerek başkan Ali Koç'u ve teknik direktör Jose Mourinho'yu ikna ettiği öğrenildi.