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Haberler Fenerbahçe Vedat hazır kıta

Vedat hazır kıta

En-Nesyri’yi Al-Nassr’a göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile yaptığı görüşmeden “Gelirim” yanıtını aldı. Faslı golcü, Suudi Arabistan’a gittiği an Vedat da Fenerbahçe’ye imzayı atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Vedat hazır kıta

Sezon başında Sevilla'dan kadroya katılan Youssef En-Nesyri'nin Al-Nassr'a transfer olup olmayacağı kısa süre içinde netleşecek. Faslı yıldızın transferinin gerçekleşmesi durumunda ise sarı-lacivertlilerin planı da hazır. Yönetimin bu bölgeye düşündüğü ilk isim eski golcüsü Vedat Muriqi... Kosovalı golcüyle irtibata geçen sarı-lacivertli yönetim, "Gelirim" yanıtını aldı. Faslı golcü, Suudi Arabistan'a gittiği an Vedat Muriqi de Fenerbahçe'ye imza atacak.

ARRASATE'DEN İZİN ÇIKTI

2019'da Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye gelen, bir sezon sonra da Lazio'ya 21 milyon euroya transfer olan Vedat Muriqi, her fırsatta Türkiye'yi sevdiğini ve ikinci vatanı olduğunu dile getirmişti. Sarı-lacivertli yönetim, önümüzdeki günlerde resmi adımları atacak ve Mallorca ile masaya oturacak. İspanyol basını da teknik direktör Jagoba Arrasate'nin Cyle Larin'in yükselen performansı sonrasında Vedat'ın takımdan ayrılmasına izin vereceğini yazdı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi için ayırdığı bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu ve Mallorca'nın da bunu kabul edebileceği vurgulandı. Jose Mourinho'dan da Vedat konusunda olumlu görüş alındı.

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Vedat, bu sezon Mallorca'yla La Liga'da 14 maça çıktı. 996 dakika süre alan Kosovalı golcü, 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Toplamda ise İspanyol ekibinin formasını 101 mücadelede giyen Vedat, 31 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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