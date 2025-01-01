TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu
Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerden biriyle ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Kanarya'da sadece transferler değil takımdaki mevcut futbolcuların da akıbeti merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
NANTES CENGİZ'İ İSTEMEDİ
Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinde yer alan Cengiz Ünder, Fransız ekibi Nantes'a önerildi.
Ancak Nantes, 27 yaşındaki oyuncuyu istemediğini belirtti.
Bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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