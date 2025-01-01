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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerden biriyle ilgili olumsuz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 10:55
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Sarı-lacivertli ekip ligin 2. yarısına galibiyetle başlayarak taraftarının önünde 3 puana uzanan taraf olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Öte yandan Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Kanarya'da sadece transferler değil takımdaki mevcut futbolcuların da akıbeti merak ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Sarı-lacivertlilerde son olarak o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

NANTES CENGİZ'İ İSTEMEDİ

Fenerbahçe'de ayrılacaklar listesinde yer alan Cengiz Ünder, Fransız ekibi Nantes'a önerildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Ancak Nantes, 27 yaşındaki oyuncuyu istemediğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza Fransa'dan veto! Ayrılması bekleniyordu

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen 27 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli kulüple 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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