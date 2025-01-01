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Haberler Fenerbahçe Bir yıl daha kupasız geçti

Bir yıl daha kupasız geçti

Fenerbahçe, 2014’ten sonraki kupa hasretine 2023’te son vermişti. O sene Türkiye Kupası’nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2024’ü yine kupasız kapattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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Bir yıl daha kupasız geçti

Fenerbahçe'de bir yıl daha kupasız geçti... 2024'te şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı- lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etti. Avrupa'da Konferans Ligi'nde mücadele eden sarı-kanarya, son 8'de Olympiakos'a elendi. Galatasaray'la oynayacağı Süper Kupa finaline de çıkmayan Fenerbahçe, bir kupadan daha oldu ve 2024 yılını kupasız kapattı. 2014'ten 2023'e kadar geçen süreçte de kupa alamayan Fenerbahçe, en son Jorge Jesus'la Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Yıllardır şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertliler, 2025'ten ise ümitli...

11 OYUNCU ALINDI

2023-24 sezonunun devre arasında kadrosuna Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i bonservisiyle katan sarı-lacivertliler, Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü de kiraladı. F.Bahçe, 2024-25 sezonunda ise önceki sezon kiraladığı Çağlar'ın bonservisini satın almasının yanı sıra Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic ile kadrosunu güçlendirdi.

99 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligde 99 puan toplamasına karşın şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Oynadığı futbolla beğeni toplayan sarı- lacivertliler, ligi 102 puanlı ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamladı.

55 RESMİ MAÇ OYNADI

Fenerbahçe, 2024'te, 37 lig, 14 Avrupa, 3 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa olmak üzere 55 maça çıktı. F.Bahçe, bu maçların 29'unu İsmail Kartal, 26'sını ise Mourinho önderliğinde oynadı ve 37 galibiyet, 9 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı.

2 TEKNİK DİREKTÖR ÇALIŞTIRDI

Fenerbahçe'yi 2024 yılında 2 teknik direktör çalıştırdı. Geçen sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi. Kartal'ın ardından ise takımın başına Jose Mourinho getirildi.

MOURINHO MUTSUZ TAMAMLADI

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde 2025 yılına istemediği bir noktada girdi. Ligde zirvenin 8 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, 36 takımlı lig usulü oynanmaya başlanan UEFA Avrupa Ligi'nde de 21. sırada yer aldı.

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