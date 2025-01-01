Beni en çok Fenerbahçe istedi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a konuştu. Birçok konuda açıklamalarda bulundan dünyaca ünlü teknik adam, sarı-lacivertlilere gelme sebebini ise şu sözlerle ifade etti: "Futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek ve hala beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum.

İTALYA'YA DÖNEBİLİRİM

Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim." Jose Mourinho, bir gün yeniden İtalya'ya döneceğinin de altını çizdi ve "Elbette bir gün İtalya'ya dönmek istiyorum. Bir milli takım çalıştırmak ve Avrupa ya da Dünya Kupası heyecanı yaşamak istiyorum" dedi.

REAL'DEN AYRILDIĞIMA PİŞMANIM

Mourinho, 'geçmiş pişmanlıklarınız var mı?' sorusuna; "Florentino Perez'in teklifini geri çevirmek... Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi. Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Ve Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım" yanıtını verdi.

SON YILLARDA 3 FİNAL OYNADIM

Jose, "Son yıllarda biri M. United, ikisi Roma ile olmak üzere üç final oynadım. Tüm bunlara gururla bakıyorum çünkü Avrupa'da geçmişi olmayan bir kulüple bunu yaptığınızda, özel bir şey başardığınızı fark ediyorsunuz" dedi.

ALÇAKGÖNÜLLÜ İNSANIM

Jose Mourinho, kendisini şu sözlerle ifade etti: "Alçakgönüllülük, sadakat ve eğitim... Şimdi birçok kişi gülecek. Ben de insanların bu ifadeye güldüğünü düşünerek gülümsüyorum, ama bu böyle..."