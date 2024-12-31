TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

Jose Mourinho'nun stopere takviye istemesinin ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Hermoso, Laporte, Merih, Koulibaly ve Boscagli gibi isimleri gündemine almıştı.

Ancak dün gündeme sürpriz bir isim daha girdi: Eric Dier... Bayern Münih'in İngiliz yıldızı, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildi. Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki İngiliz oyuncuya sıcak bakarken son kararı ise Portekizli teknik adama bıraktı.