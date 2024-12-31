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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'in yıldızı sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Transferde son söz teknik direktör Jose Mourinho'da. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

Jose Mourinho'nun stopere takviye istemesinin ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Hermoso, Laporte, Merih, Koulibaly ve Boscagli gibi isimleri gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

Ancak dün gündeme sürpriz bir isim daha girdi: Eric Dier... Bayern Münih'in İngiliz yıldızı, menajerler tarafından sarı-lacivertli kulübe önerildi. Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki İngiliz oyuncuya sıcak bakarken son kararı ise Portekizli teknik adama bıraktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

BEDELSİZ OLARAK ALINACAK

Mourinho, onay verirse Dier için girişimler başlayacak. Bu sezon başında bonservisi alınan İngiliz oyuncu, şu ana kadar Alman devinde yeteri kadar süre bulamadı.

Teknik direktör Kompany ile arası iyi olmayan Dier, ayrılmak istiyor. 30 yaşındaki stoperin düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği için Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakabileceği de belirtildi. Jose Mourinho 'tamam' derse Eric Dier, bedelsiz olarak kadroya katılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

ADA'DA 10 YIL OYNADI

Temmuz 2014'te Sporting Lizbon takımından Tottenham'a 5 milyon euro'ya transfer olan Eric Dier, ocak 2024'e kadar İngiliz devinde forma giydi. 2018'de ise 40 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dier, 10 yıl oynadığı Tottenham'da 365 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!

BU SEZON 215 DAKİKA

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasını 20 maçta giyen Eric Dier, bu sezon ise sadece 9 karşılaşmada sahada kalabildi. İngiliz oyuncu, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokala'da toplamda 215 dakika süre aldı.

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