TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de stopere sürpriz aday!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Bayern Münih'in yıldızı sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Transferde son söz teknik direktör Jose Mourinho'da. İşte detaylar...
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ADA'DA 10 YIL OYNADI
Temmuz 2014'te Sporting Lizbon takımından Tottenham'a 5 milyon euro'ya transfer olan Eric Dier, ocak 2024'e kadar İngiliz devinde forma giydi. 2018'de ise 40 milyon euro piyasa değerine ulaşan Dier, 10 yıl oynadığı Tottenham'da 365 maça çıktı.
BU SEZON 215 DAKİKA
Geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasını 20 maçta giyen Eric Dier, bu sezon ise sadece 9 karşılaşmada sahada kalabildi. İngiliz oyuncu, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokala'da toplamda 215 dakika süre aldı.
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