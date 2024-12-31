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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corriere dello Sport'a konuşan dünyaca ünlü çalıştırıcı flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:05
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği Jose Mourinho, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Corriere dello Sport'a konuşan Portekizli teknik adam, kariyerindeki pişmanlıkları itiraf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"BİR ANTRENÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ..."

"Kariyerde, o anda değil. Bir antrenörün büyüklüğü sonuçlarda yatar, felsefesinde değil. Ve insanlıkta, benmerkezcilikte değil. Cesarette, kendini korumada değil. Dürüstlükte, ilişkisellikte değil. Yeni nesil meslektaşlarıyla uyumda. Geceleri rahat uyuyabilmekte... Çünkü her zaman entelektüel ve dikey olarak bağımsız olduğunu bilmekte..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"HER SEVİYEDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU"
"Kim bir gol daha fazla atar ya da bir gol daha az yerse o kazanır. Futbolda evrim mi dediniz? Yakın zamana kadar kulübün yapısında temel bir figür olan teknik direktör, giderek daha az önemli hale geldi ve çoğu zaman hazırlıksız olan yapılara ve karakterlere giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Oynanan futbol mu? Antrenörlü futbol mu? Futbol analizi? Her seviyede ve her düzeyde değişiklikler oldu."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"ÜÇ FİNALE ULAŞTIM"
"Nasıl kazanılacağını bilmeyen iyi teknik direktörler, sosyal medya uzmanları ve karar verme yetkisi olan ama futbol hakkında benim atomun fiziği hakkında bildiğim kadar çok şey bilen insanlar. Futbol yüzeyselliğin ve klişelerin alanıdır ve bir etiket kimseden esirgenmez. İnsanlar benim hakkımda konuşurken genellikle on beş, on iki, sekiz ya da on yıl önce olanları düşünürler. Bu, genellikle en iyi takımları yöneten ve finallere ulaşma şansı en yüksek olan çoğu büyük teknik direktör için böyledir. Son yıllarda biri Manchester United, ikisi Roma ile olmak üzere üç final oynadım. Tüm bunlara biraz eğlenerek ve aynı zamanda gururla bakıyorum çünkü Avrupa'da geçmişi olmayan bir kulüple bunu yaptığınızda, özel bir şey başardığınızı fark ediyorsunuz."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"O MAÇTAN SONRA AYRILMALIYDIM"

"Eğer maçlardan bahsediyorsak, çok... Çünkü kaybettiğinizde her zaman daha farklı yapabileceğinizi düşünürsünüz ve ben de çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel seçimlerden bahsedecek olursak, Florentino Perez'in teklifini geri çevirmek... Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi. Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim. Ve Budapeşte'deki finalden sonra Roma'dan ayrılmalıydım. Anthony Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"EN SEVDİĞİM VE EN İYİ BİLDİĞİM"

"Laparoskopik safra kesesi ameliyatımdan üç gün sonra sahalara döndüm. Hemen işimin başına döndüm çünkü en çok sevdiğim ve en iyi bildiğim şey bu."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

GUARDIOLA'YA CEVAP

Manchester City ve Pep Guardiola'nın yaşadığı kriz hakkında ne düşünüyorsun?

"Sadece Pep onun durumu hakkında bilgili bir şekilde konuşabilir. Gerisi sıradan, yüzeysel yorum olur."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

ROMA'DA TARAFTARLARLA VEDA

Roma'dan ayrılmadan önce Olimpico'daki taraftarlarla vedalaşmak için maça tribünden bir bilet aldığınız doğru mu?

"Bir değil, dört. Otelde yardımcılarımla birlikteydim ve onlar bana 'Koç, sen taraftarlara veda etmeyi hak ediyorsun ve taraftarlar da sana veda etmeyi hak ediyor. Hadi gidelim' dediler. Birkaç saat düşündüm, sonra beni onları rahatsız etmek istemekle suçlayacaklarından korktum ve ben böyle şeyler yapmam, asla."

Roma ve Inter'i hala takip ediyor musunuz?

"Roma'nın maçlarını artık izlemiyorum. Inter'i, evet".

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

ATALANTA'NIN AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANAMASI
"Harika, yetkinliğin ve ciddi bir projenin ödülü, aynı teknik direktör ve aynı oyun felsefesiyle uzun yıllar boyunca iyi iş çıkarılmış. Xabi için üzüldüm, Bayer'i destekliyordum ama Atalanta bunu hak etti. İyi bir hakem, iyi bir VAR, bir Avrupa finaline layıktı."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

İTALYA'YA DÖNER MİSİN?

Bir gün çalışmak için İtalya'ya geri döner misin?"

"Elbette."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Geleceğinde bir milli takım var mı?

"Evet. Bir Avrupa ya da Dünya Kupası'nda mücadele etmek, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olurdu."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"F.BAHÇE BENİM İÇİN FIRSAT"

"Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek ve hala beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

VAR'ın protokolü hakkında ne söylemek istersin?

"VAR ve oyunun durması üzerine konuşabilecek en son kişi benim. Bu konuları futbol fenomenlerine bırakalım. Ben sadece bir teknik direktörüm ve sadece teknik direktörü olmak istiyorum."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Çeyrek asırdır antrenörlük yapıyorsunuz, 20 yıl önce ilk Şampiyonlar Liginizi kazandınız. O zamandan bu yana ne kadar değiştiniz ve hangi alanlarda geliştiğinizi düşünüyorsunuz?

"Her seviyede geliştim. Her gün yeni bir şey öğreniyorum, sürekli gelişmek için çalışıyorum. Ve bu sadece bir 'laf' değil."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Mükemmel maçınız hangisiydi?

"Ah, cevaplaması zor... Porto-Lazio 4-1, UEFA yarı finali 2002-2003? Golü 50. saniyede attılar ve ondan sonra topa bir daha hiç dokunmadılar. Şampiyonlar Ligi finali Inter-Bayern 2-0, 1. dakikada kimin kazanacağını zaten biliyordunuz. Manchester United - Tottenham 1-6, ve 7, 8, 9 olabilirdi. Premier Lig'i silip süpüren Chelsea'mde mükemmel bir maç bulamamak da bir o kadar zor."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

Büyük iletişimci etiketinin büyük teknik direktör etiketinin önüne geçmesi sizi ne kadar rahatsız ediyor?

"Büyük bir iletişimci, futboldaki tüm büyük şampiyonlukları kazanamaz. Bir teknik direktör olarak kendimi tatmin olmuş hissediyor muyum? Asla, sadece birkaç gün rahatlamak için bir sonraki maçı kazanmak istiyorum."

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