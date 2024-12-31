Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra ayrılmalıydım!

"HER SEVİYEDE DEĞİŞİKLİKLER OLDU"

"Kim bir gol daha fazla atar ya da bir gol daha az yerse o kazanır. Futbolda evrim mi dediniz? Yakın zamana kadar kulübün yapısında temel bir figür olan teknik direktör, giderek daha az önemli hale geldi ve çoğu zaman hazırlıksız olan yapılara ve karakterlere giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Oynanan futbol mu? Antrenörlü futbol mu? Futbol analizi? Her seviyede ve her düzeyde değişiklikler oldu."

"ÜÇ FİNALE ULAŞTIM"

"Nasıl kazanılacağını bilmeyen iyi teknik direktörler, sosyal medya uzmanları ve karar verme yetkisi olan ama futbol hakkında benim atomun fiziği hakkında bildiğim kadar çok şey bilen insanlar. Futbol yüzeyselliğin ve klişelerin alanıdır ve bir etiket kimseden esirgenmez. İnsanlar benim hakkımda konuşurken genellikle on beş, on iki, sekiz ya da on yıl önce olanları düşünürler. Bu, genellikle en iyi takımları yöneten ve finallere ulaşma şansı en yüksek olan çoğu büyük teknik direktör için böyledir. Son yıllarda biri Manchester United, ikisi Roma ile olmak üzere üç final oynadım. Tüm bunlara biraz eğlenerek ve aynı zamanda gururla bakıyorum çünkü Avrupa'da geçmişi olmayan bir kulüple bunu yaptığınızda, özel bir şey başardığınızı fark ediyorsunuz."