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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de savunma hattına takviye için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'nin ardından Becao'nun sakatlığı sonrası stoper için o ismin peşine düştüler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında büyük problem yaşadığı stoper hattına ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıkları Mourinho'nun elini kolunu bağlamış durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

FIRSAT TRANSFERI

Sarı-lacıvertlıler için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

1.86'lık stoper Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Takvim'in haberine göre; bu durum sol stopere takviye yapmak isteyen Kanarya için fırsat olarak aktardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

Sarı-lacivertlilerin ocaka Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...

AYAKLARINA HAKIM

Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması.

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