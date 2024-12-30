TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de savunma hattına takviye için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'nin ardından Becao'nun sakatlığı sonrası stoper için o ismin peşine düştüler... FB SPOR HABERLERİ
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Fransız basını; Marsilya'nın gözden çıkardığı Lilian Brassier için Fenerbahçe'nin hamle yapabileceğini yazdı.
Marsilya, devre arasında göndermek istediği savunmacıyı sezon başında diğer bir Fransız takımı Brest'ten kiralamıştı.
1.86'lık stoper Marsilya ile 10 maça çıkarak gol ve asist katkısı veremedi.
Takvim'in haberine göre; bu durum sol stopere takviye yapmak isteyen Kanarya için fırsat olarak aktardı.
Sarı-lacivertlilerin ocaka Brassier'i kadroya kiralık katmak için Brest'in kapısını çalabileceği öne sürülüyor.
AYAKLARINA HAKIM
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fransız savunmacının en büyük özelliği ise ayaklarına hakim olması.
Brest ile sözleşmesi 30 Haz 2026 tarihinde bitecek olan Lilian Brassier'in piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
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