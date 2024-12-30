  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

Devre arasında stoper transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin listesinde Aymeric Laporte, Mario Hermoso, Johan Vazquez, Olivier Boscagli, Merih Demiral ve Abdulkodir Khusanov var. Bu oyuncuların ikisi ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek. İşte stoper operasyonunda son durum... | SON DAKİKA - FB Spor Haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

Rodrigo Becao'nun sakatlanması, Samet Akaydin'in de takımdan ayrılmak istemesinin ardından en az iki stoper takviyesi yapma kararı alan Fenerbahçe'de liste netleşti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği listede 6 isim bulunuyor. Bunlar; Al-Nassr'dan Aymeric Laporte, Roma'dan Mario Hermoso, Genoa'dan Johan Vazquez, PSV'den Oliver Boscagli, Al-Ahli'den Merih Demiral ve Lens'ten Abdukodir Khusanov...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

JOSE'NİN İLK İSTEĞİ HERMOSO

Sarı lacivertliler, bu oyuncularla ve kulüpleriyle temaslarını kurdu. Altı isimden ikisi ikinci yarıda Fenerbahçe forması giyecek. Listenin ilk iki sırasında Laporte ile Hermoso bulunuyor. Öncelik iki yıldıza verildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

5 Ocak'a kadar iki oyuncunun da durumu netleşecek. Öncelikli hedefin Hermoso olduğu öğrenildi. Sebebi de oyuncunun sol ayaklı sol stoper olması ve sezon başında da İspanyol oyuncuyu istemesi. İkinci yarıda bu hamlelerle saha dizilimi de değişecek.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

BOSCAGLI SEZON SONU

Değeri 27 milyon euro olan Boscagli'nin listedeki son sırasında olmasının sebebi; PSV'nin yüksek fiyat istemesi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. F.Bahçe de Boscagli'yi sezon sonu için iknaya çalışıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

KOULIBALY İDDİASI

Afrika basını, F.Bahçe'nin bu listesindeki altı ismin yanı sıra Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly'yi de gündemine aldığını iddia etti. "Africafoot" adlı site; 33 yaşındaki stoper için nabız yokladığını ileri sürdü.

G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor!
Galatasaray'da Osimhen kaynağı bulundu! Tam 4 futbolcu...
DİĞER
Kerem Alışık’tan samimi itiraf: En büyük ustalığım hep çırak olduğumu bilmek
İsmail Haniye suikastında sır perdesi çözüldü mü? İsrail anlattı Hamas yalanladı
Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...
Ezeli rakiplerin Bruyne düellosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica derbiden eli boş döndü Benfica derbiden eli boş döndü 01:31
Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! 00:36
F.Bahçe'ye Talisca'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Talisca'dan kötü haber! 00:36
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! 00:36
G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası! G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası! 00:36
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım 00:36
Daha Eski
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı 00:36
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar 00:36
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 00:36
Mou'dan flaş Szymanski kararı! Mou'dan flaş Szymanski kararı! 00:36
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek 00:36
Stopere dünya yıldızı! Stopere dünya yıldızı! 00:35