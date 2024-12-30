TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak

5 Ocak'a kadar iki oyuncunun da durumu netleşecek. Öncelikli hedefin Hermoso olduğu öğrenildi. Sebebi de oyuncunun sol ayaklı sol stoper olması ve sezon başında da İspanyol oyuncuyu istemesi. İkinci yarıda bu hamlelerle saha dizilimi de değişecek.