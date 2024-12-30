TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! 6 adaydan 2'si alınacak
Devre arasında stoper transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin listesinde Aymeric Laporte, Mario Hermoso, Johan Vazquez, Olivier Boscagli, Merih Demiral ve Abdulkodir Khusanov var. Bu oyuncuların ikisi ligin ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek. İşte stoper operasyonunda son durum... | SON DAKİKA - FB Spor Haberleri
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5 Ocak'a kadar iki oyuncunun da durumu netleşecek. Öncelikli hedefin Hermoso olduğu öğrenildi. Sebebi de oyuncunun sol ayaklı sol stoper olması ve sezon başında da İspanyol oyuncuyu istemesi. İkinci yarıda bu hamlelerle saha dizilimi de değişecek.
BOSCAGLI SEZON SONU
Değeri 27 milyon euro olan Boscagli'nin listedeki son sırasında olmasının sebebi; PSV'nin yüksek fiyat istemesi. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. F.Bahçe de Boscagli'yi sezon sonu için iknaya çalışıyor.
KOULIBALY İDDİASI
Afrika basını, F.Bahçe'nin bu listesindeki altı ismin yanı sıra Al-Hilal forması giyen Kalidou Koulibaly'yi de gündemine aldığını iddia etti. "Africafoot" adlı site; 33 yaşındaki stoper için nabız yokladığını ileri sürdü.
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