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Haberler Fenerbahçe Ocak keskin olacak

Ocak keskin olacak

Fenerbahçe, yılbaşından sonra 4 lig, 2 Avrupa maçına çıkacak. Türkiye Kupası’na da katılırsa maç sayısı 7 olacak. 25 günde oynanacak bu karşılaşmalarda hedef; kayıp yaşamamak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Ocak keskin olacak

Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok zorlu bir periyoda girecek. Ligde 4, Avrupa'da da 2 karşılaşmaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na katılma kararı da alırsa bu sayı 7 olacak. Ancak kupaya katılıp katılmama durumu yönetim kurulunda alınacak kararın ardından resmiyet kazanacak.

START 5 OCAK'TA

5 Ocak'taki Hatayspor mücadelesiyle perdeyi açacak olan Fenerbahçe'de hedef; oynanacak bu 7 karşılaşmayı da kayıpsız geçmek. Bu mücadelelerde sakatlık belasını da yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin hem ligdeki şampiyonluk yarışındaki durumu hem de Avrupa Ligi'ndeki geleceği alınacak sonuçlarla bir anlamda netleşecek. Jose'nin ikinci yarıyla birlikte Fenerbahçe'ye yukarıyla doğru bir ivme kazandırması bekleniyor.

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