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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan isimlerden Dominik Livakovic hakkında sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. Hırvat kalecinin o maçla birlikte kaleyi yeniden devralacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 11:43
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Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

Trendyol Süper Lig'de 1 haftalık aranın ardından Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü Kadıköy'de Hatayspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

Ligde son olarak Eyüpspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 8'e yükselen sarı-lacivertliler, farkı eriterek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

Kanarya'da son olarak sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Dominik Livakovic hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

15 Aralık tarihinde Başakşehir'le oynanan lig maçında sakatlanan Hırvat kaleciden sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

Livakovic, ikinci yarının ilk maçında sahada olmak için titizlikle tedavisine devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç

HATAY MAÇINDA KALEDE OLACAK

Hürriyet'in haberine göre, 29 yaşındaki isim, sakatlığını büyük ölçüde atlatırken başarılı file bekçisi henüz Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin çimine inmese de ikinci yarının ilk maçı olan Hatayspor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.

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