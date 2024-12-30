Fenerbahçe'ye Livakovic müjdesi! İşte döneceği maç
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe-Başakşehir maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan isimlerden Dominik Livakovic hakkında sarı-lacivertli ekibe müjdeli haber geldi. Hırvat kalecinin o maçla birlikte kaleyi yeniden devralacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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15 Aralık tarihinde Başakşehir'le oynanan lig maçında sakatlanan Hırvat kaleciden sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.
Livakovic, ikinci yarının ilk maçında sahada olmak için titizlikle tedavisine devam ediyor.
HATAY MAÇINDA KALEDE OLACAK
Hürriyet'in haberine göre, 29 yaşındaki isim, sakatlığını büyük ölçüde atlatırken başarılı file bekçisi henüz Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin çimine inmese de ikinci yarının ilk maçı olan Hatayspor maçına sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.
Yeni sezonda Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan Livakovic, 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
Yıldız kaleci, Başakşehir maçında sakatlanana kadar sarı-lacivertli ekibin bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda forma giydi.
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