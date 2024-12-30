Fenerbahçe'ye Fatih Terim piyangosu! Cengiz Ünder'i istiyor

Geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ve o dönem kulüp rekoru kıran Cengiz Ünder, sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da pek varlık gösteremeyen ve teknik direktör Jose Mourinho'yla da yıldızı barışmayan tecrübeli futbolcuyu, sarı lacivertli kulüp satış listesine koymasına rağmen isteyen bir kulüp çıkmamıştı.

Ancak Fatih Terim'in Suudi ekibi Al-Shabab'ın başına geçmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye adeta piyango vurdu. Terim'in Shabab yönetimine ilk olarak Cengiz Ünder'in ismini verdiği öğrenildi. Fenerbahçe'de mutsuz olan Cengiz'in de kendisini milli takıma ilk alan isim olmasından dolayı Terim'le çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. İmparator'un Samet Akaydin'i ise transfer etmek istemediği de gelen bilgiler arasında.

KALIRSA AVRUPA LİSTESİNE YAZILMAYACAK

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki hedefi; ilk 24 takım arasında yer alıp play-off turundan yoluna devam etmek. İkinci yarıda yapılacak transferlerle birlikte kadroda bazı isimler değişecek. Jose Mourinho da sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yanı sıra takımda kalması halinde Cengiz Ünder'in ismini Avrupa listesine yazmayacak.

5 MAÇTA OYNADI

Jose Mourinho, bu sezon Cengiz Ünder'e sadece 5 maçta forma şansı verdi. 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda ise gol veya asist katkısı yapamadı.

ROMA'DA GÖNDERDİ

Teknik direktör Jose Mourinho, Roma'ya imza attığı dönemde de o zaman İtalyan ekibinin formasını giyen Cengiz Ünder'i takımdan göndermişti.