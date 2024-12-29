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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde iki stoper takviyesi birden yapmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Genç ve potansiyelli bir savunma oyuncusunun kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Çekya'da buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:25
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Fenerbahçe'de gözler kış transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

İlk yarısı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda gidişatı tersine çevirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde önceliklerden biri stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sakatlanan ve sık sık stoperde de değerlendirilen Jayden Oosterwolde ve RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao sezonu kapattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile birlikte taraftarın tepki gösterdiği Samet Akaydin'in de ara transfer döneminde ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Stoper rotasyonunda sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek kalan Fenerbahçe, bu bölgeye iki transfer yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Bir tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir de genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

MARTIN VITIK'E KANCA

Sabah'ın haberine göre, yönetimin transfer havuzunda yer alan isimlerden birisi de Martin Vitik…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

1.93 boyundaki stoper, bu sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

Vitik'in Sparta Prag ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor

21 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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