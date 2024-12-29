TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 1.93'lük stoper! Savunmaya kule geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde iki stoper takviyesi birden yapmak isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Genç ve potansiyelli bir savunma oyuncusunun kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, aradığı ismi Çekya'da buldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sakatlanan ve sık sık stoperde de değerlendirilen Jayden Oosterwolde ve RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao sezonu kapattı.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile birlikte taraftarın tepki gösterdiği Samet Akaydin'in de ara transfer döneminde ayrılması bekleniyor.
Stoper rotasyonunda sadece Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü ve Yusuf Akçiçek kalan Fenerbahçe, bu bölgeye iki transfer yapmayı hedefliyor.
Bir tecrübeli ve lider özellikleri taşıyan ismi kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir de genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu arayışı içerisinde.
MARTIN VITIK'E KANCA
Sabah'ın haberine göre, yönetimin transfer havuzunda yer alan isimlerden birisi de Martin Vitik…
Sparta Prag forması giyen 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro.
1.93 boyundaki stoper, bu sezon 25 maçta sahaya çıktı ve 3 gol kaydetti.
Vitik'in Sparta Prag ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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