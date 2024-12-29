TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe savunmasına 2 yıldız aday!

Şampiyonluk yarışında daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminde işler sıkı tutuluyor. Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatması nedeniyle savunmaya da en az bir takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde iki isim ön plana çıkıyor: Sezon başında Roma'ya katılan Mario Hermoso ve Al-Nassr forması giyen Laporte. İlk aşamada Roma'da fazla forma şansı bulamayan Hermoso'nun transfer ihtimali daha yüksek gözüküyor ancak yönetim Laporte için de tüm şartlarını zorluyor.