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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde birçok yıldızı renklerine bağlaması beklenen Fenerbahçe, transferinde önemli mesafe kat ettiği Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın transferi için geri sayıma geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:42
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

İlk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için arayışlar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de önemli yıldızların takıma katılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

İlk sırada daha önce ligimizde Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncusuna yeni yılda kavuşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek Brezilyalı yıldızın maaşının bir kısmını takımı Al-Ahli'nin karşılaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Brezilyalı yıldız, 8 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!

Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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