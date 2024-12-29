TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde birçok yıldızı renklerine bağlaması beklenen Fenerbahçe, transferinde önemli mesafe kat ettiği Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın transferi için geri sayıma geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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İlk sırada daha önce ligimizde Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca yer alıyor.
Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncusuna yeni yılda kavuşmaya hazırlanıyor.
Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek Brezilyalı yıldızın maaşının bir kısmını takımı Al-Ahli'nin karşılaması bekleniyor.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maçta süre aldı.
Brezilyalı yıldız, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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