Talisca geri sayımda

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden F.Bahçe'de önemli yıldızların takıma katılması bekleniyor. İlk sırada daha önce ligimizde Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca yer alıyor. Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncusuna yeni yılda kavuşmaya hazırlanıyor. Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek Brezilyalı yıldızın maaşının bir kısmını takımı Al-Ahli'nin karşılaması bekleniyor. Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Anderson Talisca 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Talipleri artıyor