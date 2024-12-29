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Haberler Fenerbahçe Talisca geri sayımda

Talisca geri sayımda

F.Bahçe’nin her konuda anlaşmaya vardığı Talisca’nın yeni yılda sarı-lacivertli ekibe katılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Talisca geri sayımda

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden F.Bahçe'de önemli yıldızların takıma katılması bekleniyor. İlk sırada daha önce ligimizde Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca yer alıyor. Brezilyalı futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, oyuncusuna yeni yılda kavuşmaya hazırlanıyor. Sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek Brezilyalı yıldızın maaşının bir kısmını takımı Al-Ahli'nin karşılaması bekleniyor. Bu sezon ligde 10 maçta forma giyen Anderson Talisca 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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