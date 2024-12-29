Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasına ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde girdi. Yapacağı transferlerle yeniden iddialı konuma gelmek için harekete geçen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna dahil etmek istiyor. Afrika basını Fenerbahçe'nin Kalidou Koulibaly'ye talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Hermoso ve Laporte isimleriyle adı geçen sarı lacivertli kulüp bu kez dünya yıldızına kancayı taktı.
Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Kalidou Koulibaly ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.
Dünyaca ünlü stoper oyuncusunun ara transfer döneminde Al Hilal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Foot-Africa'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon Al Hilal'de 19 maça çıkan Senegalli stoper 1 gol kaydetti.
33 yaşındaki savunmacının 2019 yılında piyasa değeri 75 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.
Koulibaly'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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