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Haberler Fenerbahçe Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, devre arasına ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde girdi. Yapacağı transferlerle yeniden iddialı konuma gelmek için harekete geçen sarı lacivertliler, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna dahil etmek istiyor. Afrika basını Fenerbahçe'nin Kalidou Koulibaly'ye talip olduğunu duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 12:00
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ENES CEVAHİRCİ
Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Ezeli rakibinin 8 puan gerisine düşen Kanarya yapacağı takviyelerle yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Anderson Talisca transferi için gün sayan sarı lacivertliler diğer yandan stoper hattına takviye için yoğun mesai harcıyor.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Hermoso ve Laporte isimleriyle adı geçen sarı lacivertli kulüp bu kez dünya yıldızına kancayı taktı.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Kalidou Koulibaly ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlandı.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Dünyaca ünlü stoper oyuncusunun ara transfer döneminde Al Hilal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Foot-Africa'da yer alan habere göre; Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Bu sezon Al Hilal'de 19 maça çıkan Senegalli stoper 1 gol kaydetti.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

33 yaşındaki savunmacının 2019 yılında piyasa değeri 75 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Koulibaly'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Stopere dünya yıldızı transferi: Fenerbahçe'den Kalidou Koulibaly bombası!

Yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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