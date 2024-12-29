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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 14:15
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Fenerbahçe Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlar ve bireysel idmanlarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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