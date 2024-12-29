Cengiz’e teklif var

TeknikDirektör Jose Mourinho tarafından gözden çıkarılan ve kendisine takım arayan Cengiz Ünder'e teklifler gelmeye başladı. Yurt dışı ve yurt içinden bazı takımlarla görüşme aşamasında olan başarılı futbolcu için gelen teklifler kiralık olarak ayrılması üzerine. Satın alma opsiyonuyla oyuncusunun gidişine onay veren yönetim, transferde zorluk çıkarmayacak.

SüperLig'in ikinci yarısında Hatay ile karşılaşacak olan F.Bahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ve çift kale maçla antrenman sona erdi. Çalışmalar bugün de devam edecek.