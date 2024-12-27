TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile ülkesinden ilgilenen takımlar bulunuyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:17
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ÜLKESİNDEN TALİPLERİ VAR
Portal Cruzeirense'nin haberine göre, Talisca'nın ülkesi Brezilya'nın takımlarından Flamengo ve Corinthians, 30 yaşındaki futbolcunun durumunu uzun süredir araştırıyor.
Haberde ayrıca Talisca'nın altyapısından yetiştiği kulüp olan Bahia'nın da Brezilyalı yıldızın geri dönüşünü hayal ettiği aktarıldı.
Al-Nassr ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Brezilyalı on numara, yeni sezonda Al-Nassr formasıyla 19 maça çıkıp 8 gol kaydetti.
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