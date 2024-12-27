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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki yıldız futbolcu ile ülkesinden ilgilenen takımlar bulunuyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:14 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:17
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MEHMET MERT ERENLER
TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızı transfer ederek Galatasaray ile arasında olan ligdeki 8 puan farkı eriterek şampiyonluk yarışında yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

Talisca hakkında son olarak hakkında Brezilya basınından Fenerbahçelileri üzen bir haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

ÜLKESİNDEN TALİPLERİ VAR

Portal Cruzeirense'nin haberine göre, Talisca'nın ülkesi Brezilya'nın takımlarından Flamengo ve Corinthians, 30 yaşındaki futbolcunun durumunu uzun süredir araştırıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

Haberde ayrıca Talisca'nın altyapısından yetiştiği kulüp olan Bahia'nın da Brezilyalı yıldızın geri dönüşünü hayal ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Anderson Talisca'da şok gelişme! Herkes Fenerbahçe derken...

Al-Nassr ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Talisca'nın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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