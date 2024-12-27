Reguilon Mou'yla buluşacak

Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından devre arasında bir sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim bulunuyor ancak listenin ilk sırasında Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon var... Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisinin alınmasını istediği ve yönetimin de bu bağlamda çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. İngiliz medyası da bu transfer girişimini doğruladı. "spurs.web" adlı haber sitesi; Reguilon'un Tottenham'daki macerasının sonuna geldiğini iddia etti ve "Reguilon, Jose Mourinho'yla yeniden buluşacak. Türk kulübü Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirmek için Tottenham'la görüşmelerini sürdürüyor" ifadelerine haberinde yer verdi. Jose'nin de Reguilon'la bir görüşme yaptığı ve oyuncuyu ikna ettiği gelen bilgiler arasında.

2020'DE JOSE GETİRDİ

Jose Mourinho, Tottenham'ın başına geçtiğinde ilk transferlerinden biri Sergio Reguilon olmuştu. İngiliz ekibi o dönem Real Madrid'e İspanyol sol bek için 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergio Reguilon için bonservis bedeli ödemek istemiyor. İngiliz ekibi ikna edilmeye çalışılıyor.