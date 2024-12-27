Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Ancak Asya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Güney Koreli yıldızın yolunun Türkiye'den geçebileceği belirtildi.

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Tottenham ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Heung-min Son'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.