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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Trendyol Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yönetimin, yeni sezon için de planlamalar yaptığı öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gelecek sezon için ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir transfer çalımı atmaya hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:07
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Sarı lacivertlilerin ocak ayının yanı sıra sezon sonu için de hamleler yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

FENERBAHÇE'DEN HEUNG-MIN SON BOMBASI!

10 sezondur Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için flaş bir transfer haberi geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumdaydı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Ancak Asya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Güney Koreli yıldızın yolunun Türkiye'den geçebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

İngiliz basınının duyurduğu habere göre Tottenham ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Heung-min Son'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, önümüzdeki sezonun planlamalarına şimdiden başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Akşam'ın derlediği habere göre; Cengiz Ünder ve Saint-Maximin'den beklediğini alamayan sarı lacivertlilerin, Heung-min Son'u kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

Öte yandan Son'a geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz

13 GOLLÜK PERFORMANS

Tottenham formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Heung-min Son, bu maçlarda toplam 1552 dakika süre aldı.

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