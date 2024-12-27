Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz
Trendyol Süper Lig'de zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli yönetimin, yeni sezon için de planlamalar yaptığı öğrenildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gelecek sezon için ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir transfer çalımı atmaya hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:07
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İşte ayrıntılar...
FENERBAHÇE'DEN HEUNG-MIN SON BOMBASI!
10 sezondur Tottenham'da forma giyen Heung-min Son için flaş bir transfer haberi geldi.
Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 32 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumdaydı.
Ancak Asya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Güney Koreli yıldızın yolunun Türkiye'den geçebileceği belirtildi.
İngiliz basınının duyurduğu habere göre Tottenham ile sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Heung-min Son'a Süper Lig'den yeni bir talip çıktı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, önümüzdeki sezonun planlamalarına şimdiden başladığı aktarıldı.
Akşam'ın derlediği habere göre; Cengiz Ünder ve Saint-Maximin'den beklediğini alamayan sarı lacivertlilerin, Heung-min Son'u kadrosuna katmak istediği vurgulandı.
Öte yandan Son'a geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da ilgisi olduğu ifade edilmişti.
13 GOLLÜK PERFORMANS
Tottenham formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Heung-min Son, bu maçlarda toplam 1552 dakika süre aldı.
İlk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Güney Koreli görev aldığı maçlarda 7 gol atıp, 6 da gol pası verdi.
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