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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında büyük problem yaşadığı sol bek mevkisine ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 11:48
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana sol bek mevkisinde ciddi problemler yaşıyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Fenerbahçe, ekim ayında Jayden Oosterwolde'nin çarpraz bağ yırtığı sonucu sakatlanması ve sezonu kapatması, Filip Kostic'in sarı-lacivertli ekibin Avrupa maçları için isim listesini UEFA'ya teslim ettikten sonra transfer edilmesi sebebiyle asıl mevkisi sağ bek olan Mert Müldür'ün mecburiyetten dolayı Avrupa maçlarında sol bek oynaması gibi birçok sorunla sezonun ilk yarısında karşı karşıya kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Kanarya, bu sorunları çözmek ve sol bek rotasyonunu genişletmek için ocak ayında muhakkak bir transfer yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Bu doğrultuda Fenerbahçe için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

İŞTE O İSİM

İtalya'nın Lecce takımında oynayan 24 yaşındaki sol bek Antonino Gallo'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

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