TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak
Fenerbahçe sezonun ilk yarısında büyük problem yaşadığı sol bek mevkisine ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Kanarya, bu sorunları çözmek ve sol bek rotasyonunu genişletmek için ocak ayında muhakkak bir transfer yapmayı planlıyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe için son olarak transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.
İŞTE O İSİM
İtalya'nın Lecce takımında oynayan 24 yaşındaki sol bek Antonino Gallo'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.
Gallo'nun güncel piyasa değeri 5.50 milyon euro.
İtalyan sol bek yeni sezonda Lecce formasıyla 15 maçta 3 asistlik performans gösterdi.
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