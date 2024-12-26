TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! Oosterwolde'nin boşluğunu dolduracak

Fenerbahçe, ekim ayında Jayden Oosterwolde'nin çarpraz bağ yırtığı sonucu sakatlanması ve sezonu kapatması, Filip Kostic'in sarı-lacivertli ekibin Avrupa maçları için isim listesini UEFA'ya teslim ettikten sonra transfer edilmesi sebebiyle asıl mevkisi sağ bek olan Mert Müldür'ün mecburiyetten dolayı Avrupa maçlarında sol bek oynaması gibi birçok sorunla sezonun ilk yarısında karşı karşıya kaldı.