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Nantes'ın Cengiz takibi
Geldiği günden bu yana beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan Cengiz Ünder için Fransa'dan sürpriz bir talip çıktı. Fransız basınında yer alan haberde, Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın Cengiz Ündir'i istediği aktarıldı. Daha önce Ligue 1'de Marsilya'da oynayan tecrübeli futbolcu için Nantes'ın resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
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