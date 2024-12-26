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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir orta saha arayışında olan Kanarya'dan, herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 09:35
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Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de araya lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisinde giren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Sarı lacivertlilerin orta alana takviye yapması beklenirken, yaz transfer döneminden beri peşinden koşulan Medina çıkmaza girdi.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Oyuncunun kulübeyle görüşmeler tıkanırken, Kanarya listesindeki diğer isimlere yöneldi.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Yeni Asır'ın haberine göre, sarı lacivertlilerde yeni hedef ise tanıdık bir isim oldu.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Fenerbahçe, eski yıldızı Eljif Elmas için harekete geçti.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Altı sezon önce sarılacivertlilerden rekor bir bedelle Napoli'ye transfer olan genç futbolcu zaman zaman verdiği röportajlarda sarı lacivertli kulübü özlediğini belirtiyordu.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leipzig'e transfer olan Eljif Elmas, alman ekibinde forma giymekte zorlanıyor.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Eljif, bir asist yaptı.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Sarı lacivertlilerin Alman ekibiyle kiralık sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

MOURINHO KALACAK

Fenerbahçe'de lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Portekizli hoca ile devam kararı alan Fenerbahçe yönetiminin birçok nedene bağlı olarak bu tercihi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni bir teknik direktör ayrılığının takımı olumsuz etkileyeceğini düşündüğü belirtilirken, "Mourinho'dan iyisini nasıl bulacağız?" dediği öğrenildi.

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