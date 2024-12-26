Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer! Yıldız isim geri dönüyor
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir orta saha arayışında olan Kanarya'dan, herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Sarı lacivertliler, eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yeni Asır'ın haberine göre, sarı lacivertlilerde yeni hedef ise tanıdık bir isim oldu.
Fenerbahçe, eski yıldızı Eljif Elmas için harekete geçti.
Altı sezon önce sarılacivertlilerden rekor bir bedelle Napoli'ye transfer olan genç futbolcu zaman zaman verdiği röportajlarda sarı lacivertli kulübü özlediğini belirtiyordu.
Geçtiğimiz sezon Napoli'den Leipzig'e transfer olan Eljif Elmas, alman ekibinde forma giymekte zorlanıyor.
Bu sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen Eljif, bir asist yaptı.
Sarı lacivertlilerin Alman ekibiyle kiralık sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi.
MOURINHO KALACAK
Fenerbahçe'de lider Galatasaray ile puan farkının açılması sonrası Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
Portekizli hoca ile devam kararı alan Fenerbahçe yönetiminin birçok nedene bağlı olarak bu tercihi yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un yeni bir teknik direktör ayrılığının takımı olumsuz etkileyeceğini düşündüğü belirtilirken, "Mourinho'dan iyisini nasıl bulacağız?" dediği öğrenildi.
Tüm bu nedenlerle sarı lacivertliler Portekizli hocayla yola devam edecek.
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