Fenerbahçe'de gündem Marcus Rashford

Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, taraftarlarını yeniden umutlandırmak için harekete geçti. Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı, sezonun ikinci yarısında takımı güçlendirmek adına yıldız transferlere yöneldi. Son günlerde Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile yoğun görüşmeler gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızın, devre arasında takıma katılması bekleniyor. Başka bir bomba transfer haberi ise İngiltere'den geldi. İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı zamanlardan geçen ve son olarak Bournemouth'a evinde 3-0 mağlup olan Manchester United, Marcus Rashford ile yolları ayırabilir.

SAĞ KANAT VE FORVET OYNADI

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre Fenerbahçe, 55 milyon euro'luk sol kanadın durumunu yakından takip ediyor. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun yüksek maaşı ve bonservis bedelinden dolayı satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durulacağı haberde belirtildi. Oyuncunun menajeri ile henüz bir gelişme yapılmadığı belirtilirken Manchester United'ın oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse anlaşmanın gerçekleşeceği öne sürülüyor. Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki futbolcunun ana mevkisi sol kanat. Ancak ihtiyaç duyulması durumunda sağ kanat ve forvette de başarılı şekilde görev yapabiliyor. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford 7 gol attı 3 asist yaptı.