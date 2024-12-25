TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı En Nesyri konusunda flaş bir sözleşme gerçeği ortaya çıktı. İşte Faslı yıldız için bu transferdeki bonservis konusunu belirleyen o unsur... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:52
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Sarı-lacivertlilerde bu süreçte Talisca, Hermoso ve Rashford isimleri ön plana çıktı.
Fenerbahçe'deki bir diğer gelişme ise En Nesyri konusunda oldu.
Adı Al Nassr ile anılan Faslı yıldız için 35 milyon Euro bonservis bedeli iddiası ortaya atıldı.
İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre bu paranın %10'u Sevilla'ya gidecek.
En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlada 24 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 9 gol, 5 asist üretti.
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