  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı En Nesyri konusunda flaş bir sözleşme gerçeği ortaya çıktı. İşte Faslı yıldız için bu transferdeki bonservis konusunu belirleyen o unsur... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 19:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

Süper Lig'de liderin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

Sarı-lacivertlilerde bu süreçte Talisca, Hermoso ve Rashford isimleri ön plana çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

Fenerbahçe'deki bir diğer gelişme ise En Nesyri konusunda oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

Adı Al Nassr ile anılan Faslı yıldız için 35 milyon Euro bonservis bedeli iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre bu paranın %10'u Sevilla'ya gidecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...

En Nesyri, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlada 24 maça çıktı. Yıldız isim bu maçlarda 9 gol, 5 asist üretti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti 18:44
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 18:13
Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de! Yusuf Sarı resmen Başakşehir'de! 16:56
F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! F.Bahçe Beko'da ayrılık kararı! 16:30
Fırtına'nın en istikrarlısı Uğurcan Çakır! Fırtına'nın en istikrarlısı Uğurcan Çakır! 16:17
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 16:14
Daha Eski
Boks Federasyonuna yeni başkan Boks Federasyonuna yeni başkan 15:33
Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı Serdal Adalı Yönetim Kurulu Listesini tanıttı 15:21
U17 derbisinde farklı skor U17 derbisinde farklı skor 15:20
Benfica'dan o isme kanca! Benfica'dan o isme kanca! 15:00
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 14:20
Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması 14:08