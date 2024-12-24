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Haberler Fenerbahçe Yeni yılın ilk hediyesi Talisca

Yeni yılın ilk hediyesi Talisca

Şampiyonluk için gözünü karartan Fenerbahçe, Anderson Talisca için geri sayıma geçti. Suudi ekibiyle anlaşma sağlandı. Sambacıyla maaş konusunda görüşmeler devam ediyor. Kısa süre içinde transfer açıklanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 06:50
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Yeni yılın ilk hediyesi Talisca

Fenerbahçe, şampiyonluk için gemileri yaktı, transferde taarruza kalktı. G.Saray'ın 8 puan gerisinde ilk yarıyı tamamlayan sarı-lacivertliler, birbirinden önemli isimler kadroya katarak, sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bu bağlamda kadroya katılacak ilk isim Anderson Talisca... Brezilyalı 10 numara için Suudi Arabistan'a giden asbaşkan Acun Ilıcalı, Al-Nassr'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

3.5 YILLIK İMZAYI ATACAK

Suudi ekibini kiralama artı satın alma opsiyonuyla ikna eden Ilıcalı, Talisca'yla da görüşmelerini sürdürüyor. Maaş konusunda büyük ölçüde bir noktaya gelindi. Sambacıyla yarım sezon kiralık olmak üzere toplamda 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Talisca'nın opsiyonun 5 milyon euro olacağı belirtildi. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor ve yönetimin taraftara yeni yıldaki ilk hediyesi Talisca olacak.

GEL GÖRÜŞELİM TADIC

Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Dusan Tadic'le devre arasında yeni kontrat için görüşme yapacak. Sırp yıldızın menajerine ve kendisine bu durum iletildi. Taraflar anlaşma sağlaması halinde Tadic'in mukavelesi bir yıl daha uzatılacak.

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Talisca bu sezon Al- Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıktı. Bin 393 dakika sahada kalan sambacı, 8 gol kaydetti.

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